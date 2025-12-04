Ruba all' Ipercoop poi spintona l' addetto alla sicurezza | 49enne arrestato

Prima ha riempito la borsa con alcuni prodotti dell'Ipercoop al centro commerciale Eurosia, poi si è recato alla casse automatiche ma quando l'addetto alla sicurezza gli ha chiesto lo scontrino lui ha reagito con violenza, spintonandolo per tentare di scappare. Un 49enne italiano è stato.

