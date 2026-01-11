Ruba una birra al supermercato e scoppia una lite L' addetto alla sicurezza reagisce e lo picchia | ora è in fin di vita

Un uomo di 44 anni è gravemente ferito dopo una rissa con un addetto alla sicurezza di un supermercato Conad a Roma. La vicenda è iniziata con il tentativo di rubare una birra e si è conclusa con un intervento violento che ha portato l’uomo in fin di vita all’ospedale Umberto I. L’addetto è stato arrestato per tentato omicidio.

