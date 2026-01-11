Ruba una birra al supermercato e scoppia una lite L' addetto alla sicurezza reagisce e lo picchia | ora è in fin di vita
Un uomo di 44 anni è gravemente ferito dopo una rissa con un addetto alla sicurezza di un supermercato Conad a Roma. La vicenda è iniziata con il tentativo di rubare una birra e si è conclusa con un intervento violento che ha portato l’uomo in fin di vita all’ospedale Umberto I. L’addetto è stato arrestato per tentato omicidio.
Un 44enne italiano è in fin di vita all’ospedale Umberto I di Roma dopo una violenta colluttazione con un addetto alla sicurezza di un supermercato Conad, arrestato per tentato omicidio. L’episodio è avvenuto nei pressi del punto vendita di piazza Balsamo Crivelli, a Casal Bruciato, poco dopo le. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Ruba alla Lidl e minaccia i dipendenti con una tronchese e una bottiglia di birra: denunciato
Leggi anche: Ruba all'Ipercoop, poi spintona l'addetto alla sicurezza: 49enne arrestato
Ruba birre all’Esselunga e aggredisce il vigilante: arrestato per rapina impropria - Un 31enne è finito nei guai dopo una colluttazione con l’addetto alla sicurezza seguita al tentativo di uscire senza pagare la spesa. laprovinciacr.it
Ruba le birre al supermercato, si ubriaca e poi prende a pugni i poliziotti - Dopo avere rubato un bel po’ di birre al supermercato, se le è bevute e quando sono intervenuti gli agenti delle Volanti, li ha presi a calci e a pugni. ilrestodelcarlino.it
Buongiorno amici e amiche oggi vi lascio la ricetta dei miei paninetti alle olive che vanno sempre a ruba ricettina semplice e veloce. . 200g di farina 0 forte 300g semola rimacinata 325g di acqua 5g lievito di birra fresco 12g di sale 1 cucchiaio di olio 100g - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.