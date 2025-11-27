Conte | ‘Crosetto vuole mandare i nostri giovani in guerra’

“Ai nostri giovani offriremo stipendi sicuri solo nell’esercito? Crosetto ha detto che porterà in Parlamento una proposta per riformare la leva militare. Stiamo arrivando a quello: mandiamo i nostri giovani in guerra”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte in una intervista a ‘Dritto e rovescio’ che andrà in onda questa sera su Rete. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

