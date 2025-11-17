Guerra ai narcos soldati Usa in Veenzuela Trump | Parlerò con Maduro Raid in Messico? Per me è ok

Quotidiano.net | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington, 17 novembre 2025 – La guerra Usa contro i narcos si allarga: mentre la Casa Bianca starebbe valutando l’eventualità di attaccare il Venezuela via terra, Trump non esclude un intervento anche in Messico per fermare i cartelli della droga. Quando un giornalista gli ha chiesto se lo farebbe, il presidente degli Stati Uniti ha risposto: " Per me va bene". Intanto la diplomazia è al lavoro per organizzare un incontro con il presidente venezuelano.  “Probabilmente parlerò con Maduro ”, ha detto Trump parlando con i reporter nello studio Ovale, dove ha precisato di non escludere nessuna opzione per fermare i narcos. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

