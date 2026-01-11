Roma violenta due aggressioni alla stazione Termini Un uomo in fin di vita e un rider ferito

Nella stazione Termini di Roma si sono verificati due episodi di violenza, con un uomo gravemente ferito e un rider ferito durante le aggressioni. La zona, sempre più sotto i riflettori per problemi di degrado e spaccio, continua a mostrare le difficoltà di sicurezza e ordine pubblico nel cuore della città.

AGI - Due  brutali aggressioni  e un uomo lasciato a terra in  fin di vita. È  Termini, la  stazione ferroviaria  al centro della  Capitale, sempre più teatro di  degrado  e  spaccio di droga. Un uomo è stato  aggredito  da un gruppo di persone, alle 22 di ieri, in  via Giolitti. Il soggetto è in  gravissime condizioni  e si trova a lottare, tra la vita e la morte, in  ospedale. Circa un'ora dopo un  rider  è stato  aggredito e picchiato  al lato di  via Manin, sempre nella zona della  stazione ferroviaria. L'intervento della polizia. In relazione a questi due  episodi  è intervenuta con un  maxi blitz  la  polizia di stato. 🔗 Leggi su Agi.it

