Nella stazione Termini di Roma si sono verificati due episodi di violenza, con un uomo gravemente ferito e un rider ferito durante le aggressioni. La zona, sempre più sotto i riflettori per problemi di degrado e spaccio, continua a mostrare le difficoltà di sicurezza e ordine pubblico nel cuore della città.

AGI - Due brutali aggressioni e un uomo lasciato a terra in fin di vita. È Termini, la stazione ferroviaria al centro della Capitale, sempre più teatro di degrado e spaccio di droga. Un uomo è stato aggredito da un gruppo di persone, alle 22 di ieri, in via Giolitti. Il soggetto è in gravissime condizioni e si trova a lottare, tra la vita e la morte, in ospedale. Circa un'ora dopo un rider è stato aggredito e picchiato al lato di via Manin, sempre nella zona della stazione ferroviaria. L'intervento della polizia. In relazione a questi due episodi è intervenuta con un maxi blitz la polizia di stato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roma violenta, due aggressioni alla stazione Termini. Un uomo in fin di vita e un rider ferito

Leggi anche: Due aggressioni nella zona di Termini: uomo in fin di vita e rider ferito. Caccia all'uomo in corso

Leggi anche: Due aggressioni vicino alla stazione Termini di Roma, un uomo in fin di vita

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Uomo picchiato e violentato con un bastone da due giovani per un debito di droga; L'aggressione ai militanti di destra nel giorno di Acca Larentia diventa un caso politico; Droga: botte e violenza a cliente, due spacciatori arrestati a Roma; Roma, tentato stupro in pieno giorno: arrestato un cuoco di 23 anni.

Roma – Violenza a Termini: due aggressioni in un’ora, un uomo in fin di vita e un rider ferito - Sabato sera di paura nell’area della stazione Termini, a Roma, dove nel giro di meno di un’ora si sono verificate due brutali aggressioni. etrurianews.it