due aggressioni vicino alla stazione termini di roma un uomo in fin di vita

Nella zona della stazione Termini a Roma, due agressioni si sono verificate nella tarda serata di ieri, a circa un'ora di distanza l'una dall'altra. Un uomo è rimasto gravemente ferito in entrambe le occasioni e si trova in condizioni critiche. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche degli eventi e garantire la sicurezza nella zona.

Due violente aggressioni si sono verificate nella tarda serata di ieri nella zona della stazione Termini a Roma, a un’ora di distanza. La prima, intorno alle 22.15, in via Giolitti dove un uomo è stato picchiato da più persone ed è in gravi condizioni. Soccorso, è stato ricoverato in ospedale in pericolo di vita. L’altra in via Manin ai danni di un rider. Da ieri sera è scattata una vasta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

