Due aggressioni vicino alla stazione Termini di Roma un uomo in fin di vita

Nella zona della stazione Termini a Roma, due agressioni si sono verificate nella tarda serata di ieri, a circa un'ora di distanza l'una dall'altra. Un uomo è rimasto gravemente ferito in entrambe le occasioni e si trova in condizioni critiche. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche degli eventi e garantire la sicurezza nella zona.

Due violente aggressioni si sono verificate nella tarda serata di ieri nella zona della stazione Termini a Roma, a un’ora di distanza. La prima, intorno alle 22.15, in via Giolitti dove un uomo è stato picchiato da più persone ed è in gravi condizioni. Soccorso, è stato ricoverato in ospedale in pericolo di vita. L’altra in via Manin ai danni di un rider. Da ieri sera è scattata una vasta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Due aggressioni vicino alla stazione Termini di Roma, un uomo in fin di vita Leggi anche: Roma, uomo picchiato e ridotto in fin di vita alla stazione Termini: 4 persone fermate dalla Polizia Leggi anche: Due aggressioni nella zona di Termini: uomo in fin di vita e rider ferito. Caccia all'uomo in corso Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Aggressioni alla stazione. Nigeriano esagitato si scaglia contro i viaggiatori; Capotreno aggredito: due persone arrestate, avevano rapinato un uomo poco prima; Gaetano, 32 anni in ferrovia: «Più aggressioni sui vagoni e in stazione ci sono zone dove di notte sale la paura»; Aggressione al capotreno, fermati due uomini. La violenza nata dopo una rapina. Due aggressioni vicino alla stazione Termini di Roma, un uomo in fin di vita - 15, in via Giolitti dove la vittima è stata picchiata da più persone ed è in gravi condizioni. gazzettadelsud.it

Uomo aggredito alla stazione Termini, è in fin di vita: quattro bloccati dalla polizia - Due aggressioni nella notte vicino alla stazione Termini: un uomo è in condizioni gravissime dopo essere stato picchiato da più persone, fermati quattro ... fanpage.it

Quarantenne insultato e aggredito con un’arma da taglio vicino la stazione di Taranto mentre passeggia con la compagna. Un episodio violento commesso da un gruppo di giovani, lo scorso 20 dicembre, che ha portato all'arresto di tre soggetti, tra i 18 e i 33 a - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.