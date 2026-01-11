Nella stazione Termini di Roma sono state segnalate due aggressioni, con quattro persone fermate dalle forze dell'ordine. Un uomo è rimasto gravemente ferito, evidenziando le problematiche di sicurezza e degrado che interessano l'area. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione della sicurezza pubblica in uno dei principali snodi della capitale.

AGI - Due brutali aggressioni e un uomo lasciato a terra in fin di vita. È Termini, la stazione ferroviaria al centro della Capitale, sempre più teatro di degrado e spaccio di droga. Un uomo è stato aggredito da un gruppo di persone, alle 22 di sabato, in via Giolitti. Il 57enne italiano è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Circa un'ora dopo un rider di 23 anni di origini tunisine è stato aggredito e picchiato al lato di via Manin, sempre nella zona della stazione ferroviaria. L'intervento della polizia. Sono due le persone fermate dalla Polfer della polizia di stato per il tentato omicidio del 57enne. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roma violenta: due aggressioni alla stazione Termini, fermate 4 persone

