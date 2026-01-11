A Roma, la stazione Termini è al centro di recenti episodi di violenza, con due aggressioni avvenute nel giro di poche ore. Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito, mentre un rider è stato ferito in modo serio. La situazione evidenzia i problemi di sicurezza e degrado che interessano questa importante area della capitale.

AGI - Due brutali aggressioni e un uomo lasciato a terra in fin di vita. È Termini, la stazione ferroviaria al centro della Capitale, sempre più teatro di degrado e spaccio di droga. Un uomo è stato aggredito da un gruppo di persone, alle 22 di ieri, in via Giolitti. Il 57enne italiano è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Circa un'ora dopo un rider di 23 anni di origini tunisine è stato aggredito e picchiato al lato di via Manin, sempre nella zona della stazione ferroviaria. L'intervento della polizia. In relazione a questi due episodi è intervenuta con un maxi blitz la polizia di stato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roma violenta: due aggressioni alla stazione Termini, grave un 57enne. Un rider ferito

Leggi anche: Roma violenta, due aggressioni alla stazione Termini. Un uomo in fin di vita e un rider ferito

Leggi anche: Roma Termini: due aggressioni alla stazione, grave un 57enne

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Uomo picchiato e violentato con un bastone da due giovani per un debito di droga; L'aggressione ai militanti di destra nel giorno di Acca Larentia diventa un caso politico; Droga: botte e violenza a cliente, due spacciatori arrestati a Roma; Roma, tentato stupro in pieno giorno: arrestato un cuoco di 23 anni.

Roma, violenta aggressione alla Stazione Termini: quattro fermati - Paura a Roma: un uomo pestato in via Giolitti, quattro persone fermate dopo due aggressioni in un’ora nei pressi della Stazione Termini ... ilmetropolitano.it