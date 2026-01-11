Roma violenta | due aggressioni alla stazione Termini grave un 57enne Un rider ferito

A Roma, la stazione Termini è al centro di recenti episodi di violenza, con due aggressioni avvenute nel giro di poche ore. Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito, mentre un rider è stato ferito in modo serio. La situazione evidenzia i problemi di sicurezza e degrado che interessano questa importante area della capitale.

AGI - Due  brutali aggressioni  e un uomo lasciato a terra in  fin di vita. È  Termini, la  stazione ferroviaria  al centro della  Capitale, sempre più teatro di  degrado  e  spaccio di droga. Un uomo è stato  aggredito  da un gruppo di persone, alle 22 di ieri, in  via Giolitti.   Il 57enne italiano è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.  Circa un'ora dopo un  rider  di 23 anni di origini tunisine è stato  aggredito e picchiato  al lato di  via Manin, sempre nella zona della  stazione ferroviaria. L'intervento della polizia. In relazione a questi due  episodi  è intervenuta con un  maxi blitz  la  polizia di stato. 🔗 Leggi su Agi.it

