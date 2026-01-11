Roma uomo picchiato e ridotto in fin di vita alla stazione Termini | 4 persone fermate dalla Polizia

A Roma, un uomo è stato aggredito ieri sera in via Giolitti, vicino alla stazione Termini, e si trova in condizioni critiche in ospedale. La Polizia ha fermato quattro persone in relazione all’accaduto. L’episodio si è verificato dopo le 22 e le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche e motivazioni dell’aggressione.

Roma, pestato e ridotto in fin di vita a Termini: in 4 portati in commissariato dalla polizia - Un uomo si trova in ospedale in fin di vita in seguito a una grave aggressione subita ieri sera dopo le 22 in via ... iltempo.it

"Intercity Roma- Napoli. Un uomo in stato alterato salito a roma , ha chiesto soldi e allora altezza di aversa ha dato un pugno rompendo il vetro ed è sceso. Nessuno lo ha fermato". - facebook.com facebook

Roma, uomo di 63 anni perde la vita per lo scoppio di un petardo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.