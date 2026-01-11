Roma uomo picchiato e ridotto in fin di vita alla stazione Termini | 4 persone fermate dalla Polizia

Da ilmattino.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, un uomo è stato aggredito ieri sera in via Giolitti, vicino alla stazione Termini, e si trova in condizioni critiche in ospedale. La Polizia ha fermato quattro persone in relazione all’accaduto. L’episodio si è verificato dopo le 22 e le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche e motivazioni dell’aggressione.

 Un uomo si trova in ospedale in fin di vita in seguito a una grave aggressione subita ieri sera dopo le 22 in via Giolitti a Roma, vicino alla stazione Termini. L'uomo e' stato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

roma uomo picchiato e ridotto in fin di vita alla stazione termini 4 persone fermate dalla polizia

© Ilmattino.it - Roma, uomo picchiato e ridotto in fin di vita alla stazione Termini: 4 persone fermate dalla Polizia

Leggi anche: Uomo aggredito alla stazione Termini, è in fin di vita: quattro bloccati dalla polizia

Leggi anche: Roma, pestato e ridotto in fin di vita a Termini: in 4 portati in commissariato dalla polizia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

roma uomo picchiato ridottoRoma, uomo picchiato e ridotto in fin di vita alla stazione Termini: 4 persone fermate dalla polizia - Un uomo si trova in ospedale in fin di vita in seguito a una grave aggressione subita ieri sera dopo le 22 in via Giolitti a Roma, vicino ... msn.com

roma uomo picchiato ridottoRoma, pestato e ridotto in fin di vita a Termini: in 4 portati in commissariato dalla polizia - Un uomo si trova in ospedale in fin di vita in seguito a una grave aggressione subita ieri sera dopo le 22 in via ... iltempo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.