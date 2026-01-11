Un uomo è stato gravemente aggredito ieri sera in via Giolitti, vicino alla stazione Termini di Roma. Trasportato in ospedale in condizioni critiche, è stato successivamente accompagnato in commissariato dalla polizia insieme ad altri quattro persone. L’incidente è attualmente al centro delle indagini delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Un uomo si trova in ospedale in fin di vita in seguito a una grave aggressione subita ieri sera dopo le 22 in via Giolitti a Roma, vicino alla stazione Termini. L'uomo è stato accerchiato da più persone e picchiato violentemente. Poco dopo, intorno alle 23, si è verificata sempre nella stessa zona della stazione un'altra aggressione. Non si esclude che i due episodi possano essere collegati. In serata è scattato un imponente servizio di polizia nella zona con agenti di Polfer, commissariato Viminale e squadra mobile che hanno controllato decine di persone. Sette sono state portate all'ufficio immigrazione, quattro in commissariato e la loro posizione è al vaglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma, pestato e ridotto in fin di vita a Termini: in 4 portati in commissariato dalla polizia

