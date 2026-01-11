Uomo aggredito alla stazione Termini è in fin di vita | quattro bloccati dalla polizia
Nella notte presso la stazione Termini, un uomo è stato vittima di un’aggressione violenta, rimanendo in condizioni critiche. La polizia ha fermato quattro persone sospettate di aver preso parte all’evento. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire i motivi dell’aggressione e garantire la sicurezza nell’area.
Due aggressioni nella notte vicino alla stazione Termini: un uomo è in condizioni gravissime dopo essere stato picchiato da più persone, fermati quattro sospetti. poco distante è stato aggredito anche un rider. 🔗 Leggi su Fanpage.it
