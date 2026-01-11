Uomo aggredito alla stazione Termini è in fin di vita | quattro bloccati dalla polizia

Nella notte presso la stazione Termini, un uomo è stato vittima di un’aggressione violenta, rimanendo in condizioni critiche. La polizia ha fermato quattro persone sospettate di aver preso parte all’evento. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire i motivi dell’aggressione e garantire la sicurezza nell’area.

L’intervento su un autobus di linea dove un uomo alterato aveva aggredito passeggeri e conducente. Quattro persone denunciate e sequestro di droga - facebook.com facebook

La polizia di Novara ferma un uomo per aver aggredito con un coltello una donna di 61 anni x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.