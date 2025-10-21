Furto nella notte in una gioielleria a Roma | ladri sfondano la serranda e fuggono con oro e gioielli

Colpo notturno in una gioielleria di via Francesco D’Ovidio, nel quartiere Talenti a Roma. Due ladri hanno sfondato la serranda e portato via diversi preziosi, poi fuggendo a bordo di un’auto di grossa cilindrata. La polizia indaga e analizza le immagini delle telecamere di zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

