Roma Femminile ancora una finale con la Juventus | a Pescara in palio la Supercoppa

La Roma Femminile torna in campo per la Supercoppa, affrontando ancora una volta la Juventus a Pescara. Dopo la pausa invernale, la squadra si prepara ad esordire nel 2026 in una sfida importante, che rappresenta un momento significativo nel percorso stagionale. L’incontro mette in evidenza l’impegno e la crescita del club, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel calcio femminile italiano.

La pausa invernale è ormai alle spalle per la Roma Femminile, che è pronta per fare il proprio esordio nel 2026, con un appuntamento subito di alto livello. Alle ore 15, allo Stadio Adriatico di Pescara, le giallorosse affronteranno la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana, con l’obiettivo di provare a conquistare il primo trofeo stagionale. La formazione di Rossettini ha vissuto una prima parte di stagione molto positiva in campionato, mentre è stata eliminata dalla Champions League, ed ora ha l’occasione di iniziare con il botto il nuovo anno. Una sfida sicuramente complicata e che negli ultimi anni è diventato un grande classico, con Roma e Juventus che rappresenta la grande rivalità del calcio femminile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

