Juventus Women Roma Supercoppa streaming live e diretta tv | dove vedere la finale di Pescara

La finale di Supercoppa tra Juventus Women e Roma si svolge a Pescara. Per seguire l’evento, è possibile optare per lo streaming live oppure la diretta TV. In questa guida troverai tutte le informazioni utili su come e dove seguire la partita, garantendo un’informazione chiara e precisa per gli appassionati che desiderano seguire l’evento in modo semplice e affidabile.

tra le bianconere e le giallorosse. Il nuovo anno del calcio femminile italiano si apre con il capitolo più atteso e prestigioso: la sfida infinita tra Juventus Women e Roma. Domenica 11 gennaio 2026, le due superpotenze del nostro movimento si contenderanno la ventinovesima edizione della Supercoppa Women, il primo trofeo ufficiale della stagione che promette scintille e grande spettacolo. Il teatro della sfida e l’orario. La cornice dell’incontro sarà lo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di Pescara, un impianto storico pronto a ospitare le stelle del calcio nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Roma Supercoppa streaming live e diretta tv: dove vedere la finale di Pescara Leggi anche: Roma Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il big match di Serie A Women che può indirizzare la corsa scudetto Leggi anche: Juventus Women Genoa streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women delle bianconere La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inizia la settimana di Juventus-Roma: gli Opta Facts della Supercoppa Women. Appuntamento domenica 11 a Pescara; Juve-Roma, Supercoppa Italiana femminile 2026: data, dove vedere e biglietti; Dove vedere Juventus Women–Roma Femminile: finale di Supercoppa, diretta TV e streaming; E' la settimana della Supercoppa, domenica 11 a Pescara Juventus-Roma. Juventus Women-Roma, gli Opta facts della Supercoppa femminile - La FIGC, sul proprio sito ufficiale, riporta gli "Opta facts" relativi alla finale di Supercoppa femminile che vedrà Juventus Women e Roma affrontarsi il prossimo 11 gennaio ... tuttojuve.com

Finale Supercoppa Italiana Femminile 2026: dove vederla in TV e streaming - Scopri dove vedere la Supercoppa Italiana Femminile 2026 in TV e streaming: Rai2, RaiPlay, Sky Sport, NOW e Sky Go. tag24.it

Supercoppa Women, dove vedere in TV Juventus-Roma - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere in TV il match valido per la finale di Supercoppa femminile che le bianconere giocheranno contro la Roma sabato ... tuttojuve.com

Napoli Milan 2-0 ? Semifinale di Supercoppa italiana 2025 in diretta da Riyadh

La Juventus Women ha annunciato la cessione a titolo temporaneo di Cristina Librán al Servette facebook

#JuventusWomen, ufficiale la cessione di #Libran Il comunicato x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.