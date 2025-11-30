Allontanamenti stretta del Piemonte | Solo per abusi violenze o incuria
I piccoli divisi da mamma e papà nella Regione sono 2.657: troppi. Perciò sono state emanate delle linee guida ai servizi sociali per limitare la pratica ai casi gravi. L’assessore Maurizio Marrone: «Basta demonizzare la famiglia». 🔗 Leggi su Laverita.info
