Allontanamenti stretta del Piemonte | Solo per abusi violenze o incuria

Laverita.info | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I piccoli divisi da mamma e papà nella Regione sono 2.657: troppi. Perciò sono state emanate delle linee guida ai servizi sociali per limitare la pratica ai casi gravi. L’assessore Maurizio Marrone: «Basta demonizzare la famiglia». 🔗 Leggi su Laverita.info

