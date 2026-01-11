Risveglio rossoblù al Sinigaglia Heggem cancella anche Douvikas Fabbian mezzala di corsa e qualità Rowe una prova senza acuti
Nel match al Sinigaglia, il Brescia si impone con un risultato che riflette l’equilibrio tra le forze in campo. Heggem e Ravaglia si distinguono per le rispettive prestazioni, mentre Douvikas e Rowe faticano a trovare continuità. Fabbian si conferma elemento di corsa e qualità a centrocampo. Una partita densa di azioni e interventi, con i biancoblu che cercano di reagire fino all’ultimo istante.
Ravaglia 6,5 Non fa parate salva-risultato, ma mette toppe ovunque si aprono falle. Al 94’ gli sarebbero serviti i superpoteri per intercettare la parabola perfetta di Baturina. Heggem 6,5 Tante dosi di attenzione su Douvikas, che guardacaso ne esce da fantasma. Sta tornando il miglior Heggem. Lucumi 5,5 Ventitré minuti sono pochi per essere giudicati, ma il pallone consegnato su un vassoio d’argento a Nico Paz poteva costare tantissimo. E adesso tutti a mani giunte sperando che il guaio muscolare non lo appiedi per un tempo lungo. Miranda 6 Tanti palloni giocati, qualche amnesia di troppo, un rinvio sbilenco nel finale all’origine del gioiello di Baturina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Emergenza difensiva a Manchester che pensa al colombiano, offerti invece dodici milioni per la mezzala che strizza l’occhio a Sarri. Lucumi piace a Guardiola, Fabbian alla Lazio
Leggi anche: Mercato Como, anche i lariani si iscrivono alla corsa per Fabbian! La mossa che rischia di beffare la Lazio
Risveglio rossoblù al Sinigaglia. Heggem cancella anche Douvikas. Fabbian mezzala di corsa e qualità. Rowe, una prova senza acuti - Miranda 6 Tanti palloni giocati, qualche amnesia di troppo, un rinvio sbilenco nel finale all’origine del gioiello di Baturina. sport.quotidiano.net
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.