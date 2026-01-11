Risveglio rossoblù al Sinigaglia Heggem cancella anche Douvikas Fabbian mezzala di corsa e qualità Rowe una prova senza acuti

Nel match al Sinigaglia, il Brescia si impone con un risultato che riflette l’equilibrio tra le forze in campo. Heggem e Ravaglia si distinguono per le rispettive prestazioni, mentre Douvikas e Rowe faticano a trovare continuità. Fabbian si conferma elemento di corsa e qualità a centrocampo. Una partita densa di azioni e interventi, con i biancoblu che cercano di reagire fino all’ultimo istante.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.