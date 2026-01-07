Emergenza difensiva a Manchester che pensa al colombiano, offerti invece dodici milioni per la mezzala che strizza l’occhio a Sarri. Lucumi piace a Guardiola, Fabbian alla Lazio.

Nel panorama del calciomercato, Manchester si concentra su Jhon Lucumi, considerato un profilo gradito da Guardiola. Nel frattempo, per Giovanni Fabbian si sta delineando un’offerta concreta, attualmente in fase di trattativa. La Lazio mostra interesse per Fabbian, mentre la Premier League si avvicina a Lucumi, con offerte che si aggirano intorno ai dodici milioni di euro. La sessione di mercato continua a riservare sviluppi importanti per i club italiani e stranieri.

L’offerta tanto attesa per Giovanni Fabbian è stata preannunciata ed è in fase di discussione. Non è finita: c’è un nuovo interessamento dalla Premier League per Jhon Lucumi. Secondo diversi organi di stampa inglesi per il colombiano c’è stato un sondaggio del Manchester City di Pep Guardiola, colpito da emergenza difensiva e sulle tracce di Guehi, su cui però premono pure Liverpool e Bayern Monaco. Insomma Lucumi non è una prima scelta, ma potrebbe agitare nuovamente le acque del mercato dopo le vicende estive. Acque che sono mosse sul fronte Fabbian. La Lazio, ha avanzato una proposta da 12 milioni per il centrocampista rossoblù: il Bologna parte da una valutazione di 15 milioni più bonus, ma il ragazzo gradisce la destinazione e la possibilità di tornare a ricoprire il ruolo naturale di mezzala alla corte di Sarri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

