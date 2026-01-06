Mercato Como anche i lariani si iscrivono alla corsa per Fabbian! La mossa che rischia di beffare la Lazio
Nel calciomercato invernale del 2026, l'interesse per Giovanni Fabbian si intensifica, coinvolgendo anche il mercato di Como. La società lariana si prepara a una possibile operazione, che potrebbe mettere in discussione le strategie della Lazio. In questo contesto, analizziamo le recenti mosse e le possibilità di un trasferimento che potrebbe influenzare gli equilibri delle prossime settimane.
: cosa sta succedendo Il calciomercato invernale del 2026 entra ufficialmente nella sua fase più calda e strategica, accendendo i riflettori su uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano: Giovanni Fabbian. Il talentuoso centrocampista di proprietà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
