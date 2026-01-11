Rissa a Treviso 7 egiziani denunciati a piede libero

A Treviso, sette cittadini egiziani tra i 23 e i 27 anni sono stati denunciati a piede libero dopo una rissa avvenuta in città. Durante l’incidente, una persona è rimasta ferita e ha richiesto assistenza medica. Le forze dell’ordine hanno intervenuto sul luogo per gestire la situazione e avviare le indagini.

Rissa tra un gruppo di sette egiziani tra i 23 e i 27 anni: una persona rimane ferita e finisce in ospedale.

