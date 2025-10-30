Riposto due cittadini egiziani denunciati per simulazione di reato e procurato allarme

I Carabinieri della Stazione di Riposto, con il supporto dei colleghi di Mascali e Calatabiano, hanno concluso due distinte attività investigative che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di due cittadini egiziani, rispettivamente di 20 e 25 anni, entrambi residenti nell'area di Riposto. I due sono accusati dei reati di simulazione di reato e procurato allarme, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Il primo episodio: una falsa aggressione. Il primo caso risale alla notte del 10 agosto scorso, quando un giovane egiziano aveva denunciato di essere stato aggredito e ferito con un'arma da taglio da alcune persone che, a suo dire, volevano costringerlo a spacciare droga.

