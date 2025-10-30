False denunce di aggressione e di un sequestro | denunciati due egiziani per procurato allarme

I carabinieri della stazione di Riposto, con il supporto dei colleghi di Mascali e Calatabiano, hanno denunciato in stato di libertà due cittadini egiziani di 20 e 25 anni, entrambi residenti nel comprensorio ripostese, per i reati di simulazione di reato e procurato allarme.Le indagini sono. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

