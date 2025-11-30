Codacons | voli di Natale con aumenti fino al 900% rispetto alle tariffe ordinarie
ABBONATI A DAYITALIANEWS Segnalazione ad Antitrust, Mit ed Enac. ROMA, 30 novembre 2025. Secondo il Codacons, i voli durante le festività natalizie possono arrivare a costare fino al 900% in più rispetto ai prezzi standard. L’associazione ha presentato una nuova segnalazione a Antitrust, Ministero dei Trasporti ed Enac, denunciando il forte aumento dei costi per i cittadini. Prezzi record per le tratte verso Sud. Chi acquista biglietti per Natale dalle città del Nord verso Sicilia e Sardegna deve prepararsi a spese significativamente superiori rispetto alla media. Analizzando le tariffe minime delle compagnie aeree per il 23 dicembre, emergono aumenti esorbitanti: Milano-Palermo: 170 euro, 900% in più rispetto ai 17 euro del 13 gennaio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
