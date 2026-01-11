Riccardo Muti e l’Orchestra Cherubini nel carcere di Opera | Più profonda spiritualità qui dentro che fuori

Riccardo Muti ha guidato un’improvvisazione musicale presso il carcere di Opera, coinvolgendo l’Orchestra Cherubini e i detenuti. Durante l’evento, il maestro ha diretto un momento di grande intensità, culminato con una standing ovation per il coro dei partecipanti. L’esperienza ha evidenziato come la musica possa offrire un’occasione di riflessione e spiritualità, anche in contesti complessi come quello carcerario.

Milano, 11 gennaio 2026 – La lezione privata di canto, Riccardo Muti al piano, la standing ovation per il coro dei detenuti al termine del loro 'Va', pensiero'. Molte profonde riflessioni del maestro ma anche qualche battuta spiritosa. È stata una serata emozionante e di speranza quella di ieri sera, sabato 10 gennaio, nella casa di reclusione di Milano Opera, dove il Maestro ha diretto l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che ha suonato con i colorati strumenti del mare, realizzati con il legno di barconi dei migranti. Strumenti che nascono proprio nel carcere milanese, nei laboratori di liuteria accessibili ai detenuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

