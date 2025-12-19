Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini al Foro Boario

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 si apre con un evento imperdibile: Riccardo Muti dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini al Foro Boario di Ostuni. Un’occasione unica per ascoltare grandi maestri e giovani talenti in un’atmosfera suggestiva, nel cuore della stagione estiva dell’Arena Bianca. Il Comune di Ostuni annuncia con entusiasmo questa prima grande novità, pronta a regalare emozioni indimenticabili agli spettatori.

riccardo muti e l8217orchestra giovanile luigi cherubini al foro boario

© Brindisireport.it - Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini al Foro Boario

OSTUNI - Il Comune di Ostuni presenta il primo annuncio ufficiale della stagione estiva 2026 dell’Arena Bianca - Foro Boario. Riccardo Muti, insieme all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e agli studenti dei Conservatori italiani, sarà protagonista di un grande concerto in programma mercoledì 22. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Cherubini al Lucca Summer Festival

Leggi anche: L’orchestra Cherubini e il maestro Muti dal Papa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Cherubini al Lucca Summer Festival.

riccardo muti l8217orchestra giovanileRiccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ad Ostuni il 22 luglio 2026 - Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini: primo annuncio della stagione estiva 2026 dell’Arena Bianca - ostuninotizie.it

riccardo muti l8217orchestra giovanileRiccardo Muti e l'Orchestra giovanile Cherubini in tour in Italia - Riccardo Muti porta la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, insieme agli studenti dei Conservatori italiani, in tre città simbolo della storia e della cultura nazionale per ... ansa.it

RICCARDO MUTI E L’ORCHESTRA GIOVANILE CHERUBINI PORTANO LA GRANDE MUSICA A OSTUNI IL 22 LUGLIO NELL’ARENA BIANCA - RICCARDO MUTI E L’ORCHESTRA GIOVANILE CHERUBINI PORTANO LA GRANDE MUSICA A OSTUNI IL 22 LUGLIO NELL'ARENA BIANCA ... ilikepuglia.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.