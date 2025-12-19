Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini al Foro Boario
Il 2026 si apre con un evento imperdibile: Riccardo Muti dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini al Foro Boario di Ostuni. Un’occasione unica per ascoltare grandi maestri e giovani talenti in un’atmosfera suggestiva, nel cuore della stagione estiva dell’Arena Bianca. Il Comune di Ostuni annuncia con entusiasmo questa prima grande novità, pronta a regalare emozioni indimenticabili agli spettatori.
OSTUNI - Il Comune di Ostuni presenta il primo annuncio ufficiale della stagione estiva 2026 dell’Arena Bianca - Foro Boario. Riccardo Muti, insieme all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e agli studenti dei Conservatori italiani, sarà protagonista di un grande concerto in programma mercoledì 22. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Cherubini al Lucca Summer Festival
Leggi anche: L’orchestra Cherubini e il maestro Muti dal Papa
Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Cherubini al Lucca Summer Festival.
Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ad Ostuni il 22 luglio 2026 - Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini: primo annuncio della stagione estiva 2026 dell’Arena Bianca - ostuninotizie.it
Riccardo Muti e l'Orchestra giovanile Cherubini in tour in Italia - Riccardo Muti porta la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, insieme agli studenti dei Conservatori italiani, in tre città simbolo della storia e della cultura nazionale per ... ansa.it
RICCARDO MUTI E L’ORCHESTRA GIOVANILE CHERUBINI PORTANO LA GRANDE MUSICA A OSTUNI IL 22 LUGLIO NELL’ARENA BIANCA - RICCARDO MUTI E L’ORCHESTRA GIOVANILE CHERUBINI PORTANO LA GRANDE MUSICA A OSTUNI IL 22 LUGLIO NELL'ARENA BIANCA ... ilikepuglia.it
Riccardo Muti torna al Summer Festival - facebook.com facebook
Il maestro Riccardo Muti ha ricevuto una delle prime copie del Libro dei Fatti 2025, giunto alla sua 35esima edizione. L'enciclopedia delle notizie, pubblicata da Adnkronos, offre una chiave di lettura per orientarsi tra gli eventi che hanno segnato il mondo e l'It x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.