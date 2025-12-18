Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Cherubini al Lucca Summer Festival

Il Lucca Summer Festival si prepara a ospitare un evento straordinario: Riccardo Muti dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, accompagnata dagli studenti dei Conservatori italiani, in un concerto che celebra il talento emergente e l’importanza della musica come patrimonio collettivo. Un’occasione unica per ascoltare giovani musicisti e vivere un’esperienza musicale di grande valore e coinvolgimento.

Lucca, 18 dicembre 2025 -  Riccardo Muti porta la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, insieme agli studenti dei Conservatori italiani, nel cuore del Lucca Summer Festival per un concerto evento che mette al centro i giovani musicisti e il valore della musica come patrimonio condiviso. Lunedì 20 luglio, in Piazza Napoleone, uno dei luoghi simbolo della città, il progetto prende forma con la volontà di affidare la grande tradizione musicale italiana alle nuove generazioni e inserirla in uno spazio che ne rappresenta in modo emblematico l’identità storica e culturale. Un incontro tra musica, architettura e memoria collettiva che si inserisce naturalmente nel contesto del Lucca Summer Festival, da sempre attento al dialogo tra grandi artisti e luoghi di eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

