Scontro Schlein-Meloni | Libertà di parola a rischio con la destra Delirio | L' attacco a freddo che apre campagna pd sul referendum

Le parole della leader dem al congresso del Pse ad Amsterdam: «La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l'opposizione è peggio di Hamas». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Scontro Schlein-Meloni: «Libertà di parola a rischio con la destra. «Delirio» | L'attacco a freddo che apre campagna pd sul referendum

Altri contenuti sullo stesso argomento

Scontro Meloni-Schlein, la premier: "Puro delirio". Lo scambio - facebook.com Vai su Facebook

Scontro acceso Schlein-Meloni: la segretaria del Pd accusa una "deriva antidemocratica", la premier replica parlando di "puro delirio" Le polemiche dopo che dal palco del congresso socialista ad Amsterdam, la leader del Pd aveva denunciato le politiche del - X Vai su X

Scontro a distanza Schlein-Meloni: "Libertà a rischio". "Delirio puro" - La replica della premier: "Vergognati Elly, diffondi falsità" ... Riporta quotidiano.net

Scontro tra Meloni e Schlein, la segretaria del Pd: «Libertà a rischio». Il premier: «Deliri e danneggi l’Italia» - Il duello è ormai senza esclusione di colpi, in una sorta di campagna elettorale permanente: la scintilla del nuovo, durissimo scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein la accende ... Si legge su ilmessaggero.it

Scontro acceso Schlein-Meloni: la segretaria del Pd accusa una "deriva antidemocratica", la premier replica parlando di "puro delirio" - Le polemiche dopo che dal palco del congresso socialista ad Amsterdam, la leader del Pd aveva denunciato le politiche del Governo ... Da lasicilia.it