Rallye Monte-Carlo 1966 l’edizione della vergogna

Il Rallye Monte-Carlo 1966 rappresenta un’edizione segnata da controversie e difficoltà, contrastando con i successi precedenti di Paddy Hopkirk e Timo Mäkinen. La MINI Cooper S, ormai simbolo della competizione, si trovò al centro di eventi che ne alterarono il prestigio, lasciando un ricordo di sfide e tensioni. Questa edizione rimane un capitolo importante nella storia del rally, evidenziando le complessità di una gara tanto prestigiosa quanto difficile.

Dopo il successo di Paddy Hopkirk nel 1964 e quello di Timo Mäkinen nel 1965, la MINI Cooper S era diventata la vettura simbolo di Monte Carlo. Piccola, agile, apparentemente fragile rispetto alle grandi berline europee, ma incredibilmente efficace su neve, ghiaccio e asfalto sporco. Il Rallye Monte-Carlo 1966 superò una soglia che ne avrebbe .

