Anche Pelamourgues al Rallye Monte-Carlo

Pelamourgues partecipa al Rallye Monte-Carlo, segnando il suo debutto in Rally2 su asfalto. La scelta di questa prestigiosa gara testimonia l’ambizione del pilota francese di affrontare nuove sfide e consolidare la propria esperienza nel rally internazionale. La competizione nel Principato rappresenta un importante passo avanti nel percorso sportivo di Pelamourgues, che si prepara ad affrontare le insidie della gara con determinazione e professionalità.

Il francese alza l’asticella: per il debutto in Rally2 sull’asfalto ha scelto la gara del Principato. Sarà al via con una Hyundai i20 N Rally2. Dopo aver lasciato il segno nell’edizione precedente, Arthur Pelamourgues si prepara a vivere un passaggio chiave della propria carriera. Il giovane pilota francese, che nel 2025 aveva scoperto il Rallye . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Arthur Pelamourgues a Monte-Carlo nel Rally2.

Arthur Pelamourgues au Monte-Carlo en Rally2 - Car si le programme 2026 complet d’Arthur Pelamourgues n’est pas encore connu, il est désormais confirmé que cette participation se fera avec le soutien du constructe ... autohebdo.fr

Rallye Monte-Carlo : le point sur les engagés - Carlo, la rédaction d'AUTOhebdo fait le point sur les pilotes ayant déjà confirmé leur participation. autohebdo.fr