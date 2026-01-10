Quattro storie dal Rallye Monte-Carlo

Quattro storie dal Rallye Monte-Carlo offrono uno sguardo autentico sulle sfide e le emozioni di questa corsa leggendaria. Attraverso le tappe del Col de Turini, Burzet, Sisteron e le notti delle Alpi Marittime, si rivela il patrimonio di passione e resistenza che ha segnato generazioni di piloti, tecnici e appassionati. Un racconto che va oltre le statistiche, celebrando la tradizione e la forza di questa gara storica.

Queste storie, disseminate tra il Col de Turini, Burzet, Sisteron e le notti gelide delle Alpi Marittime, raccontano meglio di qualsiasi statistica cosa sia stato il Rallye Monte-Carlo per intere generazioni di piloti, tecnici e giornalisti. Non una gara, ma un rito di passaggio, un luogo dove si imparava a conoscere le auto, gli uomini . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

