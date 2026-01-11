Raid vandalico a Cassano la palestra diventa una palude | Gesto incivile se rintracciati dovranno pagare

Nella notte, la palestra delle scuole elementari di Cassano d’Adda è stata danneggiata da un atto vandalico. I vandali hanno aperto le manichette antincendio, allagando l’intera struttura. Le autorità condannano il gesto, che è stato definito incivile. Chi dovesse essere identificato sarà soggetto a provvedimenti e a eventuali pagamenti di risarcimento.

Cassano d'Adda (Milano) – Vandali notturni alla palestra delle scuole elementari di via Quintino Di Vona, aprono le manichette antincendio e mandano a bagno tutta la struttura. La brutta scoperta ieri mattina, da parte del personale scolastico. Sul posto per ore la Protezione civile a ripristinare, almeno, la sicurezza. Una denuncia per danneggiamento contro ignoti sarà presentata a breve. CASSANO D ADDA - VANDALISMI SCUOLE - IL SINDACO FABIO COLOMBO - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO La rabbia del sindaco. La speranza di identificare gli autori è riposta nei filmati delle telecamere.

