Granata | Largo Maradona? Se si vuole la riqualificazione i proprietari dovranno pagare la multa del Comune

Nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su Crc, radio partner ufficiale del Napoli, è intervenuto il direttore generale del Comune di Napoli, Pasquale Granata, che ha fatto chiarezza sulla situazione legata al Largo Maradona, rispondendo al c omunicato Instagram di Antonio “Bostik” Esposito. Le parole di Granata su Largo Maradona. «Per cominciare, tengo a ribadire con forza che il Comune di Napoli non ha alcuna intenzione di chiudere il Largo Maradona. La narrazione secondo cui il Comune sarebbe “sporco e cattivo” e vorrebbe chiudere un’area così importante per la città è completamente falsa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Granata: «Largo Maradona? Se si vuole la riqualificazione, i proprietari dovranno pagare la multa del Comune»

