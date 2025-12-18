Centro per l' autismo le associazioni sul ritardo ventennale | Se ci sono state omissioni i responsabili dovranno pagare

Il Centro per l’Autismo rappresenta una vittoria attesa da vent’anni, ma il percorso verso la piena operatività è ancora da completare. Le associazioni e le istituzioni si dicono soddisfatte del nuovo finanziamento regionale, ma sottolineano che la vera conquista sarà quando il centro aprirà ufficialmente. Nel frattempo, è fondamentale fare luce sulle responsabilità del ritardo e assicurare che chi ha contribuito a questa situazione risarcisca le eventuali omissioni.

