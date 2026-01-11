Nella serata di sabato 10 gennaio, si è verificato un episodio di violenza nel centro storico di Grosseto, dove un ragazzo di 16 anni è stato ferito al volto con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale, ancora in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Grosseto, 10 gennaio 2026 – Paura in centro storico a Grosseto nella tarda serata di oggi, sabato 10 gennaio. Un ragazzo di 16 anni è stato trovato a terra, in una pozza di sangue. Secondo la prima ricostruzione della polizia che è intervenuta sul posto, sarebbe stato colpito con un coltello al volto. L’arma lo avrebbe ferito gravemente a un occhio. È accaduto in via Mazzini proprio nel cuore della città. Erano le 21.30 circa. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il giovane riverso a terra. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del servizio 118, che gli hanno prestato le prime cure in strada, per poi trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grosseto, ragazzo di 16 anni accoltellato al volto

