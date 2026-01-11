Grosseto | 16enne accoltellato alla Costa del Cassero rischia di perdere un occhio

Nella serata del 10 gennaio 2026, nel centro storico di Grosseto, un ragazzo di 16 anni è stato ferito con un coltello in via Mazzini, nei pressi della Costa del Cassero. L'episodio ha causato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno indagando sulle circostanze dell'aggressione. Il giovane, di origini albanesi, rischia di perdere un occhio a causa delle ferite riportate.

