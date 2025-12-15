Le prime parole di Raffaella Fico dopo la perdita del bambino | Quanto ti ho desiderato sarai nei nostri cuori

Raffaella Fico ha condiviso le sue emozioni dopo la triste perdita del bambino che aspettava con Armando Izzo. Con parole piene di dolore e affetto, ha espresso quanto desiderasse quel figlio e ha annunciato che rimarrà per sempre nel cuore della sua famiglia.

Raffaella Fico ha rotto il silenzio dopo l'annuncio di aver perso il bambino che aspettava dal compagno Armando Izzo. Sui social un breve messaggio accompagnato dall'immagine di un angelo: "Sarai sempre nei nostri cuori". Fanpage.it 30/10/21 - Raffaella Fico in lacrime per la morte della madre: «Dolore sempre vivo. Mi accorgo...» Le prime parole di Raffaella Fico dopo la perdita del bambino: “Quanto ti ho desiderato, sarai nei nostri cuori” - Raffaella Fico ha rotto il silenzio dopo l'annuncio di aver perso il bambino che aspettava dal compagno Armando Izzo ... fanpage.it

Raffaella Fico perde il suo bambino: le sue prime parole - Raffaella Fico e Armando Izzo annunciano la perdita del bambino al quinto mese di gravidanza: il messaggio di dolore. blogtivvu.com

