Quando iniziano le ATP Finals 2025? Programma dai gironi alla finale orari tv streaming
Le Nitto ATP Finals 2025 di tennis si disputeranno al Pala Alpitour di Torino da domenica 9 a domenica 16 novembre: i migliori 8 della Race to Turin, sia in singolare che in doppio, si sfideranno in un torneo in cui saranno in palio 1500 punti per il ranking ATP. L’ Italia sarà certamente rappresentata da Jannik Sinner, che sarà in prima fascia in sede di sorteggio in singolare e da Simone BolelliAndrea Vavassori, che saranno in quarta fascia in doppio. Lorenzo Musetti è in corsa per l’ultimo posto ancora da assegnare in singolare. La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport e Rai Sport (palinsesti da definire), mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now (palinsesti da definire), infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
