Gli Australian Open 2026 non si vedranno in tv! Le due soluzioni per lo streaming

Gli Australian Open 2026 non saranno trasmessi in TV tradizionale. In questa occasione, si presentano due opzioni principali per seguire il torneo: lo streaming online tramite piattaforme ufficiali e servizi di streaming di terze parti. Questa modifica rappresenta un cambiamento importante nelle modalità di visione dell’evento, offrendo alternative digitali per gli appassionati che desiderano seguire le partite. Ecco cosa sapere sulle soluzioni disponibili per non perdere il torneo.

C’è una situazione del tutto particolare pronta a verificarsi in tema di copertura televisiva degli Australian Open. Anzi, di nessuna copertura. Già, perché il terremoto provocato dall’uscita dei canali Discovery da Sky ha, com’è noto, tolto di mezzo dalla piattaforma satellitare i canali di Eurosport. Per questo motivo, a oggi ci sono due Slam su quattro che, salvo evoluzioni, non si vedranno sulla tv in senso stretto: gli Australian Open e il Roland Garros. Nelle scorse settimane, però, in realtà un’evoluzione c’è stata, ed è stata legata all’operazione di Netflix che ha acquistato Warner Bros. 🔗 Leggi su Oasport.it

