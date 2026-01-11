Proteste Iran massima allerta Iraele

Israele ha dichiarato lo stato di massima allerta in seguito alle proteste in Iran, che ormai durano da 15 giorni. La preoccupazione riguarda un possibile intervento degli Stati Uniti nel paese mediorientale, situazione che ha aumentato le tensioni nella regione. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione internazionale rivolta alla stabilità e alle possibili conseguenze di questi sviluppi.

7.45 Israele è in stato di massima allerta per la possibilitàdi un intervento Usa in Iran, al 15esimo giorno di proteste contro il regime. Lo scrive il Times of Israel citando l'agenzia Reuters. Il presidente Trump ha giù più volte minacciato un intervento, mettendo in guardia i governanti iraniani dall' usare la forza contro i dimostranti. Di un'eventuale operazione Usa avrebbe parlato il segretario di Stato Usa Rubio, in una telefonata con il premier israeliano Netanyahu.

ILTV On The Hour – 6 gennaio 2026 | Proteste in Iran e allerta Siria

Proteste in piazza in Iran, oltre 200 morti. Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, chiama il Paese allo sciopero generale.

Le proteste antigovernative continuano in Iran per la 14esima notte consecutiva. Tuttavia, da venerdì, solo un numero limitato di immagini e video è filtrato a causa del blocco di Internet. Dura condanna dall'Ue

