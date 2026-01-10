Iran Pasdaran in allerta massima Trump | La gente sta prendendo il controllo della città
Le tensioni in Iran sono in aumento, con i Pasdaran in massimo allerta. L’ayatollah Khamenei ha elevato il livello di sicurezza dei Guardiani della rivoluzione, ricordando un periodo di intense crisi a giugno. Intanto, le dichiarazioni di Trump indicano un possibile coinvolgimento di forze civili nella situazione attuale, evidenziando un contesto di crescente instabilità nel paese.
L'ayatollah Ali Khamenei ha messo i Guardiani della rivoluzione in uno stato di allerta più alto da giugno, quando c'era stata la guerra con Israele e i raid americani. Lo hanno rivelato al quotidiano britannico The Telegraph fonti della Repubblica islamica. Khamenei, hanno aggiunto le fonti, "è in contatto più stretto sia con i Pasdaran che con l'Esercito e la polizia, perché ritiene che il rischio di diserzioni nell'Irgc sia quasi inesistente", mentre negli altri corpi ce ne sono state in passato. Khamenei ha messo il destino nelle loro mani mentre in Iran la rivolta si va allargando. Le forze di sicurezza hanno sparato sulla folla con le mitragliatrici e altre cinquanta persone sono morte e decine sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Iltempo.it
