Proteste in Iran il regime evoca la pena capitale Khamenei innalza l’allerta

Le proteste in Iran continuano a crescere, portando a una crescente tensione tra cittadini e autorità. Da giovedì, il blocco di internet ha isolato il Paese, rendendo difficile comunicare. Il regime ha risposto con durezza, evocando la pena capitale e innalzando il livello di allerta, mentre la situazione si aggrava e la repressione si intensifica.

Dilagano le proteste per le strade dell'Iran. Mentre da giovedì il Paese è tagliato fuori dal resto del mondo a causa di un blocco di internet e delle comunicazioni, la repressione si intensifica. Secondo gli attivisti di Human Rights Activists News Agency (Hrana), con sede negli Usa, il bilancio è di almeno 72 morti e oltre 2.300 arresti. Un bilancio che potrebbe però essere peggiore: secondo quanto riferito da un medico al Time, almeno 217 morti erano stati registrati giovedì sera in solo 6 ospedali di Teheran. Una discrepanza di cifre che secondo la rivista potrebbe essere legata alle diverse modalità di calcolo, visto che Hrana conteggia solo vittime che sono state identificate.

Proteste in piazza in Iran, oltre 200 morti. Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, chiama il Paese allo sciopero generale. #ANSA - facebook.com facebook

Le proteste antigovernative continuano in Iran per la 14esima notte consecutiva. Tuttavia, da venerdì, solo un numero limitato di immagini e video è filtrato a causa del blocco di Internet. Dura condanna dall'Ue x.com

