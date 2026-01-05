Secondo alcune fonti, in caso di caduta del regime degli ayatollah in Iran, il leader supremo Ali Khamenei potrebbe trasferirsi a Mosca. La situazione politica nel paese resta instabile, con proteste che continuano a coinvolgere diverse zone. Questa possibilità solleva interrogativi sulle future dinamiche di potere e sulle relazioni internazionali nella regione.

Nel caso in cui il regime degli ayatollah cadesse per via delle manifestazioni in corso nel paese, Ali Khamenei potrebbe fuggire a Mosca. Lo riferisce il Times di Londra, che cita un rapporto di intelligence. Secondo il quotidiano britannico, la Guida Suprema dell’Iran, che ha 86 anni, starebbe pianificando di lasciare Teheran insieme a circa 20 membri della sua famiglia e stretti collaboratori, temendo uno scenario in cui le forze di sicurezza non saranno in grado di reprimere le manifestazioni, o addirittura diserteranno e si uniranno alla protesta. Il ‘Piano B’ include anche la fuga di suo figlio e sulla carta futuro successore, Mojtaba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Times: “Khamenei pronto a fuggire a Mosca se il regime cadesse per le proteste”

