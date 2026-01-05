Iran Times | Khamenei pronto a fuggire a Mosca se il regime cadesse per le proteste
Secondo alcune fonti, in caso di caduta del regime degli ayatollah in Iran, il leader supremo Ali Khamenei potrebbe trasferirsi a Mosca. La situazione politica nel paese resta instabile, con proteste che continuano a coinvolgere diverse zone. Questa possibilità solleva interrogativi sulle future dinamiche di potere e sulle relazioni internazionali nella regione.
Nel caso in cui il regime degli ayatollah cadesse per via delle manifestazioni in corso nel paese, Ali Khamenei potrebbe fuggire a Mosca. Lo riferisce il Times di Londra, che cita un rapporto di intelligence. Secondo il quotidiano britannico, la Guida Suprema dell’Iran, che ha 86 anni, starebbe pianificando di lasciare Teheran insieme a circa 20 membri della sua famiglia e stretti collaboratori, temendo uno scenario in cui le forze di sicurezza non saranno in grado di reprimere le manifestazioni, o addirittura diserteranno e si uniranno alla protesta. Il ‘Piano B’ include anche la fuga di suo figlio e sulla carta futuro successore, Mojtaba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: In Iran dilagano le proteste contro il regime degli ayatollah e Trump avverte Khamenei: “Se userete la forza sui civili, colpiremo Teheran con forza inaudita”
Leggi anche: Iran, sesto giorno di proteste: 7 vittime. Trump: “Interverremo se il regime spara sui manifestanti”
Shirin Ebadi: Il regime in Iran molto presto cadrà; Trump alza il tiro: Colpo durissimo all'Iran se ucciderà i manifestanti. Media: Se il regime cade, Khamenei è pronto a fuggire a Mosca; Iran, proteste nella seconda settimana: Trump minaccia l'intervento; Iran: «Se il regime cade, Khamenei è pronto a fuggire a Mosca».
Iran, Ali Khamenei pronto a fuggire a Mosca. Il piano per mettere al sicuro i suoi (e 95 miliardi di dollari) - La Guida Suprema teme uno scenario in cui le forze di sicurezza iraniane non saranno in grado di reprimere le manifestazioni ... blitzquotidiano.it
In Iran dilagano le proteste contro il regime degli ayatollah e Trump avverte Khamenei: “Se userete la forza sui civili, colpiremo Teheran con forza inaudita” - Trump minaccia un intervento e il Times assicura: "Khamenei pronto a fuggire a Mosca". lanotiziagiornale.it
Iran, Khamenei è pronto a scappare in Bielorussia?/ “La cattura di Maduro è un segnale anche per lui” - Le voci sulla guida suprema dell'Iran: "Attacco in Venezuela un segnale anche per lui" ... ilsussidiario.net
Secondo il Jerusalem Post e The Times, la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei avrebbe pronto un “Piano B”: fuga a Mosca con famiglia e fedelissimi se le proteste dovessero far crollare il regime. shorturl.at/DIrIZ #iran #khamenei #proteste x.com
The Epoch Times Italia. . Un video pubblicato il 1° gennaio mostra manifestanti ad Anza, nella provincia iraniana di Lorestan, che incendiano un’auto e si radunano davanti a una stazione di polizia durante le più grandi proteste economiche degli ultimi tre ann - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.