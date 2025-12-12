Istituito il Pronto intervento sociale | un numero verde per aiutare chi è in difficoltà

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consorzio Welfare Ats Br1 ha istituito il Pronto Intervento Sociale, un servizio di assistenza disponibile tramite un numero verde. Questa iniziativa garantisce il Livello Essenziale di Prestazione, assicurando supporto immediato a chi si trova in situazioni di difficoltà nel territorio di Brindisi, in conformità con le normative nazionali.

BRINDISI - Il Consorzio Welfare Ats Br1 ha attivato il servizio di Pronto intervento sociale (Pis) conseguendo finalmente il Livello essenziale di prestazione che, per legge, deve essere obbligatoriamente garantito in ogni territorio dello Stato. Il servizio, a disposizione di Enti, Istituzioni e. Brindisireport.it

Domani a Modica il Seminario sul “Pronto Intervento Sociale” (PIS): dati, prassi e prospettive per il Distretto 45

istituito pronto intervento socialeDomani a Modica il Seminario sul “Pronto Intervento Sociale” (PIS): dati, prassi e prospettive per il Distretto 45 - Si terrà domani, giovedì 11 dicembre alle 10:30, presso la sala conferenze della biblioteca comunale "Salvatore Quasimodo", un ... radiortm.it

Comune Chieti, nuove linee guida per Pronto intervento sociale - La Giunta comunale di Chieti ha approvato le nuove linee guida operative per il Servizio di Pronto Intervento Sociale (Pis), braccio operativo in emergenza dell'Amministrazione comunale, istituito nel ... ansa.it

istituito il pronto intervento sociale un numero verde per aiutare chi 232 in difficolt224

© Brindisireport.it - Istituito il Pronto intervento sociale: un numero verde per aiutare chi è in difficoltà

L'Approfondimento - Pronto Intervento Sociale

Video L'Approfondimento - Pronto Intervento Sociale