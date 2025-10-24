Manchester United–Brighton | preview probabili formazioni e pronostico

Calcio d’inizio: sabato 25 ottobre 2025, ore 18:30 italiane, Old Trafford (Gameweek 9) Sfida dal profumo d’Europa: il Manchester United cerca continuità dopo gli ultimi segnali positivi, mentre il Brighton arriva a Old Trafford con l’ambizione di confermare il proprio calcio verticale e coraggioso. Stato di forma. United: crescita nella gestione delle transizioni e maggiore compattezza difensiva. In casa ha ritrovato ritmo e intensità nei primi minuti, con pressione alta e riaggressione immediata sulla perdita.. Brighton: alterna risultati ma resta pericoloso nelle ripartenze e nella pulizia del primo possesso; concede qualcosa dietro, compensa con volume offensivo e ampiezza costante. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

