Selezionare le tendenze beauty più adatte a sé può sembrare complicato. In questo articolo, analizziamo le novità del 2026, tra pro e contro, per aiutarti a scegliere consapevolmente cosa seguire. Scopri quali mode meritano attenzione e quali, invece, potrebbero essere superate, per iniziare l’anno con uno sguardo chiaro e uno stile sobrio.

Volenti o nolenti, il nuovo anno è arrivato, trascinando via il passato e travolgendoci in pieno con la sua frizzante freschezza. Freschezza che, date le temperature inverosimilmente basse che ci stanno attualmente piegando, somiglia di gran lunga di più al gelo. Come tirarsi su, dunque? Agguantando una bevanda fumante, mettendoci comode sotto le coperte e immergendoci nelle grandi novità che il mondo della bellezza è pronto ad offrirci. Perché sì, del resto per molte di noi è questo il solo cambiamento davvero elettrizzante. Ad aprirci una larga finestra su quelle che sarebbero state le tendenze beauty lì lì per rubarci il cuore era stato, a tempo debito, Pinterest Predicts 2026 con le sue puntualissime quanto gradite previsioni: il messaggio era apparso oltremodo chiaro, l’era della carezzevole estetica alla clean girl, con tutta la sua aura di perfezione simmetrica, è oramai da considerarsi conclusa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Promosse o bocciate? Tutte le tendenze beauty da seguire (oppure no) per iniziare il 2026 con il piede giusto

Leggi anche: Iniziare l’anno con il piede giusto. Le 5 tenerezze sneaker che domineranno il 2026

Leggi anche: Sfruttare al meglio il lunedì: come iniziare la settimana con il piede giusto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

#Dilettanti - #PrimaCategoria - Le promosse e bocciate del 'Girone C' - facebook.com facebook