Iniziare l’anno con il piede giusto Le 5 tenerezze sneaker che domineranno il 2026

Iniziare l’anno con stile richiede attenzione alle novità nel mondo delle calzature. Le sneaker, elemento chiave del look quotidiano, si evolvono verso modelli più versatili e innovativi. Scopri le cinque tendenze che domineranno il 2026, riflettendo un cambio di approccio tra comfort e design. Un’analisi sobria e accurata per orientarsi tra le proposte più interessanti della prossima stagione.

N el 2026, tenere il passo con le tendenze significa partire dal basso. Letteralmente. Le sneaker, più di qualsiasi altro accessorio, raccontano il cambio di ritmo del guardaroba della prossima stagione: meno rigidità, più ibridazione. Uno stile all'insegna della libertà che mescola sport, moda e quotidianità. Come abbinare le scarpe borgogna in inverno: 4 outfit sofisticati e moderni X I modelli classici non spariscono, ma vengono spinti fuori dalla comfort zone da nuove silhouette sottili, materiali inaspettati e dettagli che strizzano l'occhio ad altri mondi: dalla danza all'outdoor, fino all'estetica rétro.

