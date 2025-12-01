Sfruttare al meglio il lunedì | come iniziare la settimana con il piede giusto

I l lunedì mattina ha il sapore di caffè bollente, email impazzite e qualche ansia di troppo da gestire. È il giorno che tutti temono, eppure ha il potenziale di diventare il tuo trampolino per una settimana serena e vincente. Immagina di trasformare il lunedì in una passerella dorata, dove ogni passo è scelto, calibrato, e ogni gesto ti porta più vicina ai tuoi obiettivi (lavorativi, e non solo). Si tratta di organizzazione, mindset, ritmo e piccoli, ma efficaci rituali che accendono il buonumore e lo rendono una costante di tutta la settimana. Abbiamo chiesto all’esperto, Davide Cortesi, senior trainer, business coach e psicologo del lavoro, come trasformare la percezione del lunedì e renderlo una giornata positiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

