Prima gioia del 2026 per la Tenaglia Abruzzo Altino Volley

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley inaugura il 2026 con una vittoria importante contro Trasporti Bressan Offanengo, che si è dovuta arrendere in quattro set dopo aver conquistato il primo. Un risultato che permette alla squadra di iniziare l’anno con fiducia e determinazione, consolidando la propria posizione in campionato. Un momento positivo per il club e i suoi tifosi, che guardano con ottimismo al resto della stagione.

a farne le spese la Trasporti Bressan Offanengo, che si arrende in quattro set dopo aver vinto il primo. La top scorer dell'incontro è Viktoryia Siakretava, autrice di 23 punti (48%). In doppia cifra per le padrone di casa anche Adji.

