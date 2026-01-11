Prima gioia del 2026 per la Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Da chietitoday.it 11 gen 2026

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley inaugura il 2026 con una vittoria importante contro Trasporti Bressan Offanengo, che si è dovuta arrendere in quattro set dopo aver conquistato il primo. Un risultato che permette alla squadra di iniziare l’anno con fiducia e determinazione, consolidando la propria posizione in campionato. Un momento positivo per il club e i suoi tifosi, che guardano con ottimismo al resto della stagione.

a farne le spese la Trasporti Bressan Offanengo, che si arrende in quattro set dopo aver vinto il primo. La top scorer dell'incontro è Viktoryia Siakretava, autrice di 23 punti (48%). In doppia cifra per le padrone di casa anche Adji.

