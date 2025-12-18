Volley il sogno della Tenaglia Abruzzo Altino si ferma ai quarti di finale

La Tenaglia Abruzzo Altino si ferma ai quarti di finale, sfiorando l'impresa contro la favorita CBL Costa Volpino. Una partita intensa, giocata con cuore e determinazione, che ha visto i chietini mettere in mostra disciplina e orgoglio. Nonostante la sconfitta, la squadra ha dimostrato carattere e tenacia, regalando emozioni e lasciando un’ottima impressione in una sfida combattuta fino all’ultimo punto.

Una gara giocata con disciplina, cuore e orgoglio non basta al gruppo chietino, abile a rendere la vita difficile alla favorita CBL Costa Volpino, capolista del girone A di campionato, a sua volta ordinata e capace di rispondere colpo su colpo alle iniziative avversarie. La top scorer. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altino getta il cuore oltre l’ostacolo, ma Costa Volpino ha la meglio in tre set; Gara Unica Quarti di finale 17-12-2025 – Coppa Italia Serie A2 – RISULTATI; Coppa Italia Frecciarossa A2 – La prima Semifinale sarà Costa Volpino-Melendugno, Talmassons aspetta una tra Roma e Padova.

