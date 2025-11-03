Fasano - Altino Volley | seconda vittoria consecutiva in trasferta l' Abruzzo
Seconda vittoria consecutiva in trasferta per la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, che supera in quattro parziali la Olio Pantaleo Fasano. Dopo un primo set al cardiopalma (23-25), le pugliesi tornano in carreggiata e pareggiano il conto col 25-20 del secondo. Terzo e quarto periodo si rivelano a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
UNITE IN DIREZIONE FASANO! Con un bilancio di due vittorie e due sconfitte, le rossoblù sono pronte a tornare in campo per la quinta giornata di campionato! Domenica, al PalaSport Vigna Maria di Fasano (BR), la Tenaglia Abruzzo Altino Volley affro Vai su Facebook
La Olio Pantaleo Fasano cade dinanzi ai propri tifosi contro un buon Tenaglia Abruzzo Altino. - Gara difficile per le fasanesi che le vedeva opposte a un roster in lotta per lo stesso obiettivo stagiona ... brindisisera.it scrive
Il Volley Modena esce sconfitto anche nell’esordio al PalaMadiba con Altino - Ritorna alla vittoria Tenaglia Abruzzo Altino Volley, ma il Volley Modena cresce e lotta alla pari sfiorando, dopo il primo set, anche il primo punto del suo campionato in Serie A2. Come scrive modenatoday.it
Volley Mercato: due colpi per Fasano, Provaroni e Sol Salinas - La Olio Pantaleo Volley Fasano ha messo a segno due colpi importanti nel reparto di attacco portando alla corte di coach Totero la schiacciatrice romana di 27 anni per 181 cm di ... Segnala tuttosport.com