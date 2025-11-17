Primavera | con il Mantova finisce 2-2 Pareggio beffa per gli azzurrini Gara dominata fallito un rigore
CARRARESE 2 MANTOVA 2 CARRARESE: Bemcaster, Semilia, Nardini, Romagnoli (60’ Bernabé), Ravecca, Cham, Liberali, Magherini, Di Tonno (85’ Ciavarella), Baroncelli (75’ Fannucchi), Bordoni (60’ Lemmetti). A disp. Bernardi, Zappelli, Saitta, Poli, Arrighi, Bartoli, Ferrari, Donadel, Schrgl. All. Danesi. MANTOVA: Mosca, Marai, Zorzella (65’ Cattani), Ndreka, Ambroso (65’ Giergji), Serioli, Santinato (46’ Banna), Bassani (85’ Atraoui), Bellini, Baraldi, Cinetti (65’ Camarda). A disp. Lanza, Veronese, Abdi, Allushi. All. Graziani. Arbitro: Marongiu di Livorno. Marcatori: 9’ Baraldi (M), 23’ Semilia (C), 45’ Liberali (C), 80’ Camarda (M). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
